شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجتمع الخميس المقبل لبحث أزمة زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعاً يوم الخميس المقبل لمناقشة العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها أزمة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق وانقطاعه عن التدريبات الجماعية وتحريره محضراً ضد النادي.

ومن المقرر يناقش مجلس الزمالك ملف احتياجات فريق الكرة خلال الفترة المقبلة،ومطتلب المدير الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

في سياق مختلف أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عدم صحة ما تم ذكره أمس بإحدى القنوات الفضائية عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشيراً إلى أن المهنية تفرض على العاملين في المجال الإعلامي التحلي بالدقة والمصداقية.

وقال أحمد سالم في تصريح للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "نمر بفترة هي الأصعب في الموسم الكروي الحالي بعد وصول المنافسة على قمة الدوري إلى ذروتها، وإدارة النادي حريصة على توفير الأجواء المناسبة لفريق الكرة، ومن ثم لا مجال على الإطلاق للحديث الآن عن صفقات الموسم القادم".

وأضاف سالم: ما يتردد عن تعاقد الزمالك مع لاعبين جدد أو رحيل وإعارة بعض اللاعبين بالفريق عار تماماً من الصحة، ونعلم جيداً رغبة البعض في التأثير على مسيرة الفريق لتحقيق أهداف مغرضة نعلمها جيداً ، ولكننا قادرون على التصدي لأي أكاذيب، ولاعبونا على درجة عالية من الوعي ويدركون جيداً نتيجة خبرات سابقة ما المقصود من تناول أخبار الزمالك بدون حيادية".

واختتم المتحدث الرسمي قائلاً: نحترم حرية الرأي والتعبير ونقدر قيمة وأهمية الإعلام، ولكننا أيضاً نطالب بتحري الدقة والتعامل بمهنية ومصداقية، ونؤكد بأن الأخبار التي يتم نشرها عبر المنصات الرسمية للزمالك هي المعبرة فقط عن الموقف الرسمي بالنادي، وسنقوم بالرد المناسب لردع ومحاسبة كل من يتعمد إثارة البلبلة حول النادي عامة.