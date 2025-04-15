شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة إمام عاشور و يوريتيتش بعد أزمة مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة إنبي ومودرن سبورت :

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق الى أرض الملعب قبل بداية المباراة.

إيقاف عبدالظاهر السيد السقا المدير الرياضي لفريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد بالإضافة الى توجيه لفت نظر اليه وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه عليه وذلك بسبب الأعتراض والتذمر على قرار الحكم بعد الطرد وأثناء خروجه من الملعب.

إيقاف السيد / طارق الشرفاوي مباراة واحدة وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 10000وذلك للطرد.

توجيه لفت النظر لفريق مودرن سبورت توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب قيام الحاضرين من نادي مودرن سبورت والمكان المخصص لأعضاء الجهاز الأداري واللاعبين من خارج تشكيل المباراة بقذف زجاجات المياه باتجاه حكم المباراة.

منع سمير علي محمد علي منسق نادي مودرن سبورت من مرافقة الفريق لمدة أربع مباريات و توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتداء على حكم المباراة بدون عنف.

مباراة الجونة زد أف سي :

إيقاف محمد السيد محمد علي حسونة لاعب فريق الجونة مباراتين وتوقيع عليه غرامة مالية قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.

مباراة غزل المحلة وسموحة:

إيقاف موري توريه لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.



مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا :

إيقاف بوبكر ندياي لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ياسين محمد عبد القادر لاعب فريق فاركو مباراتين وتوقيع عليه غرامة مالية قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف حسن علي جمعة مدرب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد بالإضافة الى إنذاره وتوقيع غرامة مالية عليه 30 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على خالد عبد النبي محمد المدير الإداري لفريق سيراميكا كليوباترا .

إيقاف محمد بسام محمد حلمي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد رمضان عبده لاعب فريق سيراميكا كليوباترا وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف خالد عبد النبي محمد المدير الإداري لفريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد كما تم إنذاره وتوقيع غرامة مالية عليه 30 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على حسن علي جمعة مدرب فريق فاركو.



مباراة بيراميدز والأهلي :

إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف مهند مصطفى أحمد لاشين لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 2500 وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إنذار أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة التعدي على محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي.

انذار كرونسلاف يوريتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الاعتداء على أمام عاشور لاعب فريق الأهلي أثناء توقف المباراة.

توقيع غرامة مالية على محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم أستلام جائزة رجل المباراة في الوقت المحدد لها وفقا للبروتوكول .

انذار محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز

توجيه لفت نظر للنادي الأهلي وتوقيع عقوبة مالية قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب قيام جمهور النادي الأهلي في المقصورة الأمامية بقذف زجاجات المياه تجاه مسؤولي المباراة والفريق المنافس في الدقيقة 85 وتكرارها في الدقيقة 95.

إنذار أمام عاشور لاعب فريق الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الاعتداء على كرونسلاف يوريتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أثناء توقف المباراة.

مباراة الزمالك وحرس الحدود :

إيقاف محمود حمدي محمود لاعب فريق الزمالك وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود بن تايك لاعب فريق الزمالك وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.