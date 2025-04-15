شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يرزق بمولوده الثاني ويطلق عليه "فهد" والان مع تفاصيل الخبر

رزق امام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى بمولوده الثاني وأطلق عليه "فهد" ، واحتفل إمام بوصول مولوده الجديد بنشر صور تجمعه بالمولود مع نجلته الأولي كتاليا .

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على انستجرام:"ولقد مننا عليك مرة أخري ..الحمد لله ثاني عطايا الرحمن.. رزقت اليوم بمولود جديد "فهد"ولله الحمد من قبل ومن بعد ..اسال الله ان يحفظه ويجعله من الصالحين ..اللهم امين ".

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.