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دجلة يهزم بترول أسيوط بهدفين والمقاولون يفوز على المنصورة فى دورى المحترفين

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دجلة يهزم بترول أسيوط بهدفين والمقاولون يفوز على المنصورة فى دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - حقق كهرباء الإسماعيلية فوزا غاليا على الترسانة بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ30 من دورى المحترفين رافعا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع ، بينما استمر الضيوف في المركز الثامن برصيد 41 بجدول المسابقة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة فاز أبو قير للأسمدة على الداخلية بهدف مقابل للاشئ ليستمر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة ، كما نجح المقاولون في تحقيق الفوز بنفس النتيجة على المنصورة ليستمر في وصافة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة .

في الوقت نفسه نجح وادى دجلة في الفوز على بترول أسيوط بهدفين نظيفين ليواصل ابتعاده بالصدارة برصيد 66 نقطة ، بينما تعادل طنطا مع وى بهدف لمثله .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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