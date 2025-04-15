شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يهزم بترول أسيوط بهدفين والمقاولون يفوز على المنصورة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق كهرباء الإسماعيلية فوزا غاليا على الترسانة بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ30 من دورى المحترفين رافعا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع ، بينما استمر الضيوف في المركز الثامن برصيد 41 بجدول المسابقة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة فاز أبو قير للأسمدة على الداخلية بهدف مقابل للاشئ ليستمر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة ، كما نجح المقاولون في تحقيق الفوز بنفس النتيجة على المنصورة ليستمر في وصافة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة .

في الوقت نفسه نجح وادى دجلة في الفوز على بترول أسيوط بهدفين نظيفين ليواصل ابتعاده بالصدارة برصيد 66 نقطة ، بينما تعادل طنطا مع وى بهدف لمثله .