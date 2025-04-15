شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يهزم سبورتنج بالجولة الختامية من المجمعة الأولي بنهائي دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهدالثلاثاء، 15 أبريل 2025 06:12 م
فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي الشمس علي نظيره سبورتنج بنتيجة 33-24 في الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري .
وتشهد جولة اليوم مواجهة قوية بين الزمالك مع الأهلي في الخامسة مساء علي صالة الأول .
فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21,22,23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025 ، و يشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي و الزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .
وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.
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