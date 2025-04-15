شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يهزم سبورتنج بالجولة الختامية من المجمعة الأولي بنهائي دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي الشمس علي نظيره سبورتنج بنتيجة 33-24 في الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري .

وتشهد جولة اليوم مواجهة قوية بين الزمالك مع الأهلي في الخامسة مساء علي صالة الأول .

فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21,22,23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025 ، و يشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي و الزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.