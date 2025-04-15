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الشمس يهزم سبورتنج بالجولة الختامية من المجمعة الأولي بنهائي دوري سيدات اليد

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الشمس يهزم سبورتنج بالجولة الختامية من المجمعة الأولي بنهائي دوري سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهد

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 06:12 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي الشمس علي نظيره سبورتنج بنتيجة 33-24 في  الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري .

وتشهد جولة اليوم مواجهة قوية بين الزمالك مع الأهلي في الخامسة مساء علي صالة الأول .

فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21,22,23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025 ، و يشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي و الزمالك  علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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