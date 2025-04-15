شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الزمالك بالشوط الأول في ختام المجمعة الأولي بنهائي دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 12-8 بالشوط الأول في الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري .

و يسعي الأهلي إلي مواصلة سلسلة الفوز من أجل التأكيد علي صدارة ترتيب الدوري وسط طموح الزمالك في تصحيح الأوضاع خاصة في ظل الخسارة أمام سبورتنج و الشمس في أول مواجهتين بالمجمعة الأولي.

فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21,22,23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025 ، و يشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي و الزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.