شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة العيد ووساطة الكبار كلمة السر.. حسام حسن يعفو عن مصطفى محمد وإمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صفحة جديدة فتحها الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن، مع مصطفى محمد وإمام عاشور لاعبى المنتخب بعد الأزمة التى نشبت بين الطرفين مؤخرا ، حيث يرغب الجهاز الفنى فى التركيز فى المرحلة المقبلة والتى تشهد مباريات فى تصفيات كأس العالم أو بطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

ونجحت جهود مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، لتقريب وجهات النظر مع التوأم حسام حسن المدير الفني للمنتخب وابراهيم حسن مدير المنتخب وتوضيح الصورة بشكل كامل بعد واقعة غضب الأناكوندا من استبداله في مباراة سيراليون الأخيرة بتصفيات كأس العالم.

وأجرى مصطفى محمد مكالمة بالتوأم في عيد الفطر المبارك، قدم خلالها التهنئة لهما وحرص على توضيح الصورة والاعتذار مجددا مؤكدا انه لم يقصد اي إساءة لأي فرد في المنتخب، وأنه يحرص دائما على الظهور بمستوي جيد بقميص المنتخب وهو سبب انفعاله بعد الاستبدال لشعوره بعدم التوفيق ، وتفهم التوأم موقف اللاعب خاصة وأنه حرص على التَواصل معهما أكثر من مرة للاعتذار وتوضيح الصورة.

كما نجحت وساطة لاعبى المنتخب الكبار وعلى رأسهم محمد الشناوى لاحتواء أزمة حسام حسن وإمام عاشور ، ليبدى العميد ترحيبه بالعفو عن اللاعب وعودته للمعسكرات خلال الفترة المقبلة.

وسبق وأشاد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي بمواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، موضحاً أنه محظوظ باللعب معه في صفوف المنتخب الوطني.

وقال مصطفى محمد في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، "محمد صلاح نجم كبير، ونحن محظوظون للغاية بوجود لاعب مثله في فريقنا لا يمكنك إلا أن تثق في فريقك عندما يكون لديك أسطورة عظيمة، أفضل لاعب في تاريخ مصر، نحاول أن نتعلم مما يفعله".

وأضاف مصطفى محمد "أحاول دائمًا الجلوس مع محمد صلاح، إنه يتحدث عن حياته؛ يوجه له بعض اللاعبين أسئلة مثل ماذا تفعل خلال يومك؟ أو ماذا فعلت خلال شهر رمضان؟ أو ماذا يمكنني أن أفعل لأكون لاعبًا جيدًا؟ يجيب على جميع الأسئلة إنه مذهل وبالنسبة لي لديه شخصية كبيرة أحبه كثيرًا إنه لاعب رائع".

وعن زملائه الآخرين في منتخب مصر، قال مصطفى محمد، "عمر مرموش لاعب جيد ويقدم أداءً جيدًا في الوقت الحالي، ولدينا أيضًا تريزيجيه الذي سبق له اللعب في إنجلترا وتركيا، وزيزو كان جيدًا في البرتغال سابقًا، وفي العام الماضي تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، وحل ثانيًا خلف حارس مرمى جنوب أفريقيا رونوين ويليامز، ولدينا قلب الدفاع محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي، ولاعبو خط الوسط لدينا مذهلين أيضًا، فريقنا بأكمله جيد وبالنسبة لي، فريقنا مستعد لفعل شيء ما عندما نذهب إلى كأس العالم".

وعن رأيه في حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قال مصطفى محمد: "والدي كان يرغب دائمًا في أن التقي حسام حسن، وكان يقول سيعلمك الكثير، لأنه كان أفضل مهاجم في تاريخ مصر، إنه أسطورة.. وبعد أن قابلت حسام حسن، اتصلت بوالدي وقلت له: لابد أن تكون سعيدًا الآن، لقد تحقق أحد أحلامك، لقد التقيت بحسام حسن إنه مدربي الآن. ماذا تريدني أن أفعل؟ وأجاب والدي: فقط تعلم، واستمع، وحاول أن تبذل قصارى جهدك لتكون مثله".

وأضاف "هذا ما أفعله، أحاول أن أتعلم كل شيء منه، ويمنحني المعلومات دائمًا عما يمكنني فعله، وكيفية التحرك، والتسجيل، والتعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء، والتسديد، إنني أتحدث معه كثيرًا".