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بدء دورة "المسار السريع" الثالثة باتحاد الكرة

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  • بدء دورة "المسار السريع" الثالثة باتحاد الكرة 2/6
  • بدء دورة "المسار السريع" الثالثة باتحاد الكرة 3/6
  • بدء دورة "المسار السريع" الثالثة باتحاد الكرة 4/6
  • بدء دورة "المسار السريع" الثالثة باتحاد الكرة 5/6
  • بدء دورة "المسار السريع" الثالثة باتحاد الكرة 6/6

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القاهرة - سامية سيد - بدأت أمس الدورة التدريبية الأفريقية الثالثة (المسار السريع)، التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت رعاية هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد ، وتستمر الدورة حتى يوم الجمعة المقبل ، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، بإجمالي عدد ساعات يبلغ 230 ساعة تدريبية، تشمل الجانب العملي والنظري.

يشارك في “المسار السريع” من الدارسين كل من:  أيمن عبد العزيز-  محمد عبد المنصف-  محمود فتح الله-  أحمد عيد عبد الملك-  أمير عزمي مجاهد- حازم إمام الصغير- عمرو الحلواني-  حسام عاشور-  شهاب الدين أحمد-  محمود توبة-  محمد ناجي جدو-  مصطفى شبيطة-  صلاح أمين-  صلاح عاشور-  عبد السلام نجاح-  أحمد رؤوف-  أحمد صديق-  أحمد فوزي-  رامي عادل-  أمير عبد الحميد-  أحمد بكري-  أحمد رمضان جاد-  أحمد حسن مكي-  أحمد خيري-  آية عبد الهادي-  حسام حسن-  حسن الشامي-  شريف أشرف-  عاصم صلاح-  محمود محمود.

يدير أعمال الدورة الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد و إيهاب الجندي منسق الدورات تحت إشراف الكابتن علاء نبيل المدير الفني .

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نجوم مصر في دورة مسار 

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نجوم  

 

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فتح الله ورءوف وصلاح أمين في دورة المسار السريع

 

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حسام عاشور في دورة المسار السريع باتحاد الكرة

 

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نجوم الرياضة في دورة المسار السريع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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