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موعد مباراة الزمالك وسموحة في كاس عاصمة مصر

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موعد مباراة الزمالك وسموحة في كاس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 05:30 م

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويلتقى الزمالك مع سموحة في الرابعة من عصر الأربعاء بإستاد برج العرب بالأسكندرية، بالجولة الخامسة من دور المجموعات .

ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب مجموعته برصيد نقطتين، بينما يتصدر المجموعة  فريق بتروجت برصيد 12 نقطة، ثم مودرن 4 نقاط، والجونة بنفس الرصيد، ثم سموحة دون رصيد

نتيجة أخر ظهور للزمالك وسموحة فى المباريات

وكان الزمالك فاز على حرس الحدود في المباراة السابقة التي خاضها ببطولة الدورى بهدفين دور رد، بينما خسر سموحة امام غول المحلى ببطولة الدورى، بهدف دون رد.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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