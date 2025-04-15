شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسموحة في كاس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويلتقى الزمالك مع سموحة في الرابعة من عصر الأربعاء بإستاد برج العرب بالأسكندرية، بالجولة الخامسة من دور المجموعات .

ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب مجموعته برصيد نقطتين، بينما يتصدر المجموعة فريق بتروجت برصيد 12 نقطة، ثم مودرن 4 نقاط، والجونة بنفس الرصيد، ثم سموحة دون رصيد

نتيجة أخر ظهور للزمالك وسموحة فى المباريات

وكان الزمالك فاز على حرس الحدود في المباراة السابقة التي خاضها ببطولة الدورى بهدفين دور رد، بينما خسر سموحة امام غول المحلى ببطولة الدورى، بهدف دون رد.



