شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يحذر لاعبى الزمالك من استقبال أهداف أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

حذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك اللاعبين من استقبال أهداف خلال مباراتهم المقبلة أمام سموحة ببطولة كأس عاصمة مصر، التي تجمع الفريقين غدا .

وطلب بيسيرو من اللاعبين التمسك بالفوز، وأن يحاربوا من أجل الفوز، والتمسك بفرصة التأهل، مع تمنيات أن تنتهى مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل، وأن يحقق الزمالك الفوز، فى ظل وجود أمل للفريق حتى إذا كان الأمل 1% فقط"، ومن المهم ألا يستقبل أهدافا في لقاء سموحة.

وحذر البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الزمالك ، اللاعبين من الاعتراض على عدم المشاركة الأساسية أو الخروج من القائمة خلال المباريات، خاصة أن هذا يرجع إلى وجهة نظر فنية من الجهاز الفني، وفقاً لاحتياجات الفريق خلال المباريات، كما أن كل مباراة تختلف خطتها عن الأخرى وفقاً للفريق المنافس.

