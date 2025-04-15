شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي قائمة رجال طائرة الأهلى في بطولة أفريقيا بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على قائمة اللاعبين المسافرة فجر الخميس المقبل إلي ليبيا للمشاركة في بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 19 و حتي 29 إبريل الجاري .

تضم قائمة اللاعبين كلا من ، حسام يوسف و مصطفي جابر و سيف عابد و زياد أسامة و عبد الحليم فهيم عبو و محمد رمضان و المحترف يوندير جارسيا و أحمد عزب و عبد الرحمن الحسيني و أحمد عسران و خالد عادل و عبد الرحمن سعودي و حمادة عثمان .

ويسعي فريق رجال الطائرة بالنادي الأهلي إلي حصد اللقب منتشيا بحصد ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي .

بينما كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك مؤخرا ، عن الاعتذار رسميًا عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال المحدد لها شهر إبريل الجاري بليبيا.

تأتي رغبة الزمالك فى عدم المشاركة ببطولة أفريقيا للطائرة للرجال فى ظل خسارة بطولة الدوري والسوبر وكأس مصر هذا الموسم من أجل تصحيح الأوضاع أولا.