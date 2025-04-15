شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُبلغ محمد حمدى بالعودة إلى الفريق وعدم تجديد إعارته للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ مسئولو نادى إنبى محمد حمدي طهير أيسر الفريق المعار إلى الزمالك بالعودة أخر الموسم الحالي بعد انتهاء إعارته إلى القلعة البيضاء.

وقرر مسئولو النادى البترولى عدم تجديد إعارة محمد حمدي إلى صفوف الزمالك،بصرف النظر عن موقف النادي الأبيض من اللاعب،وذلك بعد التشارو مع الجهاز الفني للفريق البترولي بقيادة حمزة الجمل.

في سياق مختلف مازال أحمد مصطفى زيزو منقطعا عن تدريبات الزمالك، فى ظل أزمته مع النادى على خلفية الأزمة التى حدثت مؤخرًا بعد أنباء توقيعه للأهلى فى صفقة انتقال حر.

وكشف مصدر لـ الخليج 365 أن زيزو غاب لمدة 4 أيام عن الفريق، حتى الآن، وتم إخطار مجلس الإدارة بذلك، لأن اللاعب استنفذ مدة الغياب، وبالتالى سيقوم المجلس باتخاذ القرار فى أمر اللاعب، بتحويله للتحقيق حال استمرار الغياب، وحال عدم مثول زيزو إلى التحقيق بالنادى سيتم تقديم شكوى ضده فى اتحاد الكرة.

ويتعامل الزمالك مع زيزو بنظام العقوبات اليومية، وكل يوم يغيب فيه اللاعب عن التدريبات تزيد العقوبة المالية الموقعة عليه من جانب الإدارة، ويتم احتسابها وفقا للائحة الفريق، وبالتالى ستزيد الغرامة المالية على زيزو.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها غد الأربعاء فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.