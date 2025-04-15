شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع رئيس بارادو الجزائرى لضم بولبينة والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل مسئولو نادى الزمالك مع حسان زاطشى رئيس نادى بارادو الجزائرى، للاتفاق على ضم عادل بولبينة لاعب الفريق الجزائرى، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل الزمالك فى مفاوضات لضم بولبينة، خاصة أنه الخيار الأول لتدعيم مركز الجناح، تزامنا مع تفضيل اللاعب أن يأخذ الوقت الكافي والتريث فى اختيار الأفضل من بينها بعيدًا عن الجانب المادي.

استقر مسئولو الزمالك على وضع سيناريو موازٍ للصفقات المقرر التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، حال تعثر انضمام أي من اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفى، وعلى رأسهم الجزائرى عادل بولبينة لاعب فريق بارادو، الذى يلعب في مركز الجناح الأيسر والمهاجم.

وجهز الزمالك بديلين أجانب للتعاقد معهما حال فشل انضمام بولبينة للفريق في الانتقالات الصيفية، خاصة أن دخول اللاعب ضمن اهتمامات الزمالك للتعاقد معه لم يصل إلى الشكل الرسمي حتى الآن.