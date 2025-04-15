شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أجانب ارتبطت أسماؤهم بخلافة كولر في الأهلي.. يورجن كلوب أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت الأصوات المطالبة برحيل السويسري مارسيل كولر عن الأهلي الفترة الأخيرة، في ظل تراجع نتائج ومستوى الفريق الأحمر، والذي استهل الموسم الجاري بخسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، قبل أن يصعد الفريق بصعوبة من دور المجموعات إلى ربع نهائي دوري الأبطال، ولم يقدم الأحمر المستوى المعهود فى البطولات، حيث ابتعد بنسبة كبيرة من صراع المنافسة على الدوري مع بيراميدز بعد التعادل الأخير مع السماوي بهدف لمثله، ليحتفظ بيراميدز بمقدمة الجدول بفارق 4 نقاط عن الأهلي، وفي حال الفوز بـ5 لقاءات فقط يمكن للسماوي حسم اللقب دون انتظار نتائج منافسيه.

وارتبطت أسماء 6 مدربين أجانب بخلافة المدرب السويسري في الفترة المقبلة، حال اتخاذ قرار الرحيل بشكل نهائي من مجلس إدارة الأهلي، وذلك في إطار خطة النادي للاستعداد لكأس العالم للأندية المقرر إقامته بأمريكا يونيو المقبل.

يورجن كلوب

المدير الفني السابق لفريق ليفربول، والذي تردد اسمه في الساعات الأخيرة كثيراً، حيث أكد الإعلامى سيف زاهر أن مصير السويسرى مارسيل كولر مع الأهلى أصبح غامضا، وهناك أصوات داخل الأهلى تنادى بضرورة رحيله، وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1، "موقف كولر أصبح غامضا، فى ظل الأداء المتراجع للأهلى، وهناك من ينادى برحيله قبل كأس العالم للأندية، والألمانى يورجن كلوب تواجد فى مصر لارتباطه بإعلانات لإحدى الشركات التسويقية، فبدأ الحديث عن فكرة الاستعانة بيورجن كلوب فى كأس العالم للأندية، وعرض الأمور عليه أن يقود الأهلى خلال بطولة كأس العالم المقبلة".

رينية فايلر

يطالب الكثير من جماهير النادي الأهلي بعودة السويسري رينية فايلر المدير الفني السابق للفريق الأحمر، خاصة وأن الأهلي قدم تحت قيادته أداء مميز في المسابقات المحلية والأفريقية، غير أن فترة انتشار فيروس كورونا كانت عاملاً رئيسياً في رحيله عن الفريق، حيث فضل المدرب العودة إلى بلاده، وجاء ترشيح البعض لإسم فايلر، نظراً لمعرفته السابقة بالفريق والكرة المصرية والأفريقية، حيث لن يحتاج وقتاً طويلاً في الاندماج مع الفريق.

جوزية جوميز

مدرب الزمالك السابق والذي يتولى تدريب الفتح السعودي حاليًا، حيث جاء ترشيح اسم المدرب البرتغالي بناءً على الإنجازات التي كان قد حققها من قبل مع نادي الزمالك، تولى جوزيه جوميز تدريب الزمالك، في الأول من فبراير 2024، وحقق جوزيه جوميز لقبين مع الزمالك، الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، والسوبر الأفريقي على حساب الغريم التقليدي الأهلي، وذلك بالإضافة إلى خبرته بالكرة المصرية والأفريقية.

ماركو روزة وشميدت وكيروش

دخل أكثر من مدرب دائرة المرشحين لتدريب الأهلي، مثل الثنائي الألماني ماركو روزة وروجر شميدت، ومعهما البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ويتوقف الاتفاق مع روزة على المطالب المالية، حيث يطلب الحصول على راتب شهري يتخطى إمكانيات القلعة الحمراء، ويجري مسئولو النادي مفاوضات مع المدرب الألماني لتخفيض مطالبه من أجل الموافقة على تدريب الأهلي، وفى حال عدم التوصل لاتفاق معه سيتم الاتجاه للاتفاق مع مواطنه روجر شميدت ليخلف كولر في تدريب الفريق الأحمر.