شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في الأهلي : رامي ربيعة سيُجدد ولم نلتفت لإغراءات الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم ملف تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق ، بعد المفاوضات التي تمت بين الطرفين على مدار الفترة الماضية.

ورغم حدوث خلاف في وجهات النظر بين الأهلي وربيعة بشأن المقابل المالي لكن المفاوضات أوشكت على الانتهاء بشكل إيجابي بما يُشير إلى بقاء ربيعة في القلعة الحمراء.

وقال مصدر في الأهلي، أن ربيعة سيُجدد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه أحد كباتن الأهلي ، مؤكداً أن إدارة القلعة الحمراء لم تلتفت إلى الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن وجود مفاوضات قوية بين ربيعة ونادي الزمالك وبيراميدز.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي يرغب في بقاء ربيعة وقدم له عرض جيد ومُناسب من وجهة النظر الأهلاوية ، ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذا الملف سريعاً بتجديد عقد اللاعب الذي يُعد من ناشئي الأهلي إلا إذا حدثت تطورات عكسية تماماً تُعيد ملف التفاوض مع ربيعة إلى نقطة الصفر وهذا أمر لن يحدث بنسبة لا تتعدى 10 %.

وينتهي عقد رامي ربيعة صاحب الـ32 عاماً مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.