شكرا لقرائتكم خبر عن بديل كولر المُحتمل.. جوميز يُرحّب بتدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

رحّب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي لنادي الفتح السعودي بتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة حال تلقيه عرضاً رسمياً من القلعة الحمراء لتدريب الفريق.

ويُعد جوميز أحد المُرشحين بقوة لتدريب الأهلي ، خلفاً للسويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي أصبح رحيله من الأهلي مسألة وقت فقط ، ورحل جوميز عن الزمالك في ديسمبر الماضي بشكل مُفاجئ ليتولي تدريب الفتح السعودي.

وقال مصدر في الأهلي ، أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز تلقى إتصالات ودية من بعض الوسطاء للتحدث معه بشأن تدريب الأهلي ، وجاء الرد بالموافقة السريعة خاصة وأن عقد جوميز مع الفتح ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع وجود بند بإمكانية التمديد بموافقة الطرفين.

وواصل المصدر : جوميز أعلن استعداداه لإنهاء علاقته بالفتح قبل نهاية الموسم الجاري إذا كانت هذه هي رغبة الأهلي ، موضحاً أن المدرب البرتغالي ليس المُرشح الوحيد لتدريب الأهلي حال رحيل كولر لكن حظوظه قوية لأنه يعلم الكثير عن الكرة المصرية والعربية والأفريقية وهذه واحدة من أهم الصفات التي يبحث عنها الأهلي في مدربه الجديد بسبب ضيق الوقت.

وتنتظر إدارة الأهلي الوقت المناسب فقط لتوجيه الشكر للمدرب السويسري، الذي ينتهي عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل، لكن الإدارة استقرت على رحيل المدير الفني بنهاية الموسم الجاري، وربما قبل هذا الموعد.

وقال مصدر فى الأهلي، إن رحيل كولر بات أمراً محسوماً بالنسبة للجميع في الإدارة الحمراء، لأن أخطاء المدرب السويسري زادت عن الحد، كما أنه تسبب فى تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين وخسر نقاطا كثيرة بشكل جعل بطولة الدوري تقترب كثيراً من بيراميدز.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي بدأت رحلة البحث عن "بديل" للمدرب السويسري، موضحاً أن فكرة إعادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي مرفوضة من جانب كثيرين فى القلعة الحمراء، لذا فهي مُستبعدة تماماً.

وأضاف المصدر، أن فكرة التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز مطروحة وتلقى قبولاً لدى كثيرين في الإدارة الأهلاوية، باعتبار أن المدرب البرتغالي يعرف الكثير عن الكرة المصرية والعربية والأفريقية، ولن يحتاج وقتاً للتأقلم مع الفريق.

وشدد المصدر على أن هناك مدربين آخرين مطروحون على إدارة النادي للتعاقد مع أحدهم حينما يتم توجيه الشكر للمدرب السويسري مارسيل كولر الذي سيرحل في أسرع وقت بعدما تضاءلت حظوظ الفريق في الفوز بالدوري، وينتظر صداما قويا مع صن داونز الجنوب أفريقي يومى 19 و25 أبريل الجاري فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سيُحدد موعد رحيل كولر عن الأهلي.