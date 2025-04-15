شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد عادل عبد المنعم بتمزق فى العضلة الامامية وتأكد غيابه أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت الاشعة التى خضع لها أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الاسماعيلى إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية والتى تعرض لها فى مباراة الاتحاد السكندري الاخيرة بالدوري.

وتأكد غياب الحارس عن مباراة زعيم الثغر المقبلة بكأس عاصمة مصر ويجري الجهاز الطبى بالدراويش محاولات مكثفة لتجهيزه للمباريات المقبلة.

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة تامر مصطفى استعداداته اليوم الثلاثاء لمواجهة الاتحاد السكندري ، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأربعاء باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن تامر مصطفى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للقاء.

ويغيب عن الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى كل من أحمد الشيخ لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد حسن وإبراهيم النجعاوى للإصابة فيما يعود محمد نصر بعد انتهاء الايقاف.

من جهته يعكف تامر مصطفى، المدير الفني للإسماعيلى، على علاج العقم الهجومى الذى أصاب الدراويش في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالجولة الثانية من مرحلة تفادى الهبوط بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

وشهدت هذه المباراة ضياع فرص بالجملة من الدراويش لتكلف الفريق الأصفر خسارة نقطتين مؤثرين في صراع النجاة من الهبوط

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب الدراويش، ونجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف في أول مباراة تحت قيادته، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر في ثانى مواجهاته والتعادل السلبى مع الاتحاد السكندري بالدوري في ثالث مبارياته.