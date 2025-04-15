شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد الجفالى فى مباراة المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للزمالك خدمات التونسي أحمد الجفالى في مباراة المصري البورسعيدى المقرر لها أول مايو المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الجفالي تدريبات منفردة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، والتي تتضمن فقرات تأهيلية بجانب خوض تدريبات منفردة بالكرة في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، في ظل إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وكان الجفالى تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام إنبى بالجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى، و تم تشخصيها بمزق في العضلة الخلفية.

في سياق مختلف يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة سموحة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر لها غدا الأربعاء، حيث رفض المدير الفني منح اللاعبين أي راحة بعد مباراة الحرس.