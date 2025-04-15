شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محافظات تستضيف مباريات أمم أفريقيا للشباب فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على إقامة مباريات بطولة أمم أفريقيا للشباب التى تستضيفها مصر بداية من يوم 27 ابريل الجارى فى 3 محافظات.

وتقرر إقامة البطولة فى 3 محافظات هى القاهرة والإسماعيلية والسويس، بينما خرجت الإسكندرية من حسابات اللجنة المنظمة.

وأجريت مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، الأحد الماضى، وجاء صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.