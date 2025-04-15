شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية أحمد نبيل كوكا قبل السفر لجنوب أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم أحمد نبيل كوكا لاعب النادى الاهلى فى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم بعد تعافيه من الاصابة بشد فى العضلة الخلفية حيث يطمأن الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر على جاهزيته لمرافقة الفريق فى رحلة جنوب أفريقيا مساء اليوم استعداداً لمواجهة صن داونز.

ويفضل كولر الاعتماد على كوكا لقيادة الجبهة اليسري للأهلى أمام صن داونز بعد تأكد غياب يحيى عطية الله وكريم الدبيس بسبب الاصابة بجانب رفض المدرب السويسري الاعتماد على التونسى على معلول بداعى عدم الجاهزية.

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.



وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).



كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.