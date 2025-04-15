شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خضر المحترف الوحيد فى قائمة منتخب مصر للشباب فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب، على ضم محترف وحيد فى قائمة المنتخب لخوض بطولة أمم أفريقيا وهو عمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزى.

ويعلن أسامة نبيه عن القائمة كاملة غدا الأربعاء، وتضم 21 لاعبا بجانب 5 لاعبين احتياطيين.

وأجريت مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، الأحد الماضى، وجاء صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.