شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقترب من الزمالك..ميت عقبة المحطة الرابعة في مسيرة اللاعب بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب نادى الزمالك من التعاقد مع محمد شريف لاعب الخليج السعودى الحالي، والأهلى السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول بالزمالك، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهى مع الخليج بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى فريق في صفقة انتقال حر.

وكان مصدر كشف لليوم السابع أن الزمالك قدم عرضا ماليا كبيرا إلى اللاعب للانضمام للفريق خلال الانتقالات الصيفية، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

وقدم الزمالك عرضًا مغريًا للحصول على توقيع محمد شريف وضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشف المصدر أن الزمالك عرض على اللاعب ما يقرب من مليون دولار من أجل الحصول على توقيعه فى ظل الحاجة الماسة لجهوده.

ويٌعد الزمالك هو المحطة الرابعة في الدورى المصرى بمسيرة العب بالاجيبشيان ليج، حيث سبق ولعب لأندية وادى دجلة، إنبى ، و الأهلى، قبل أن يرحل للدورى السعودى.

محمد شريف بدأ مسيرته في كرة القدم مع وادي دجلة، قبل أن ينضم للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2018، ويستمر لمدة موسم ونصف قبل أن يرحل لنادي إنبي على سبيل الإعارة موسم 2019-2020.

ثم عاد محمد شريف إلى الأهلي ليقضي 3 مواسم جديدة ثم يستمر قبل نهاية عقده بموسم لينتقل لنادي الخليج السعودي ليبدأ مرحلة جديدة في الملاعب تنتهى بنهاية الموسم.