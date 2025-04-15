شكرا لقرائتكم خبر عن "أشعة الرنين" تحسم اليوم مدة غياب يحيى عطية الله وكريم الدبيس عن الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع ثنائي الأهلي، يحيى عطية الله وكريم الدبيس لاشعة رنين لتحديد مدة غيابهم عن الملاعب ، ووفقاً للفحوصات الأولية فقد اشتكى يجيى عطية الله من شد في العضلة الخلفية، فيما عانى الدبيس من كدمة في الكاحل.

وتعرض يحيى عطية الله للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة بيراميدز، وشارك بدلاً منه كريم الدبيس الذي غادر الملعب هو الآخر مع انطلاق الشوط الثاني للإصابة أيضاً.

وتأكد غياب الثنائى عن رحلة الاهلى لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما بإستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

هذا وحدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.



وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).



كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.