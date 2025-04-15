شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعلن اليوم قائمة الاهلى لمواجهة صن دوانز وتأكد غياب هذا الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

يعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى قائمة فريقه التى تستعد للسفر لجنوب أفريقيا مساء اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة صن داونز.

وتأكد غياب المغربى يحيى عطية الله وكريم الدبيس وكريم فؤاد عن رحلة جنوب أفريقيا بسبب الاصابة حيث يعانى الأول من شد فى العضلة الخلفية فيما يعانى الثانى من كدمة فى الكاحل بينما لايزال كريم فؤاد يؤدى مرحلة التأهيل من الاصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ونجح الأهلي في حل أزمة التأشيرات، فإن الفريق الأحمر ضمن تواجد الثلاثي جراديشار وبن شرقي وداري في قائمة الفريق التي ستسافر إلى جنوب أفريقيا

فيما لايزال موقف كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي وسمير محمد ومصطفي مخلوف غامضاً فى ظل جاهزيتهم الفنية ولكن كولر قد يستبعدهم لأسباب فنية.

بينما أصبحت فرص الثنائى مصطفى العش وعلى معلول لاعبا الاهلى قوية فى السفر مع البعثة لجنوب أفريقيا لحل أزمة غيابات الجبهة اليسري.

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.



وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).



كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.