شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف حقيقة التفاوض مع عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بالنادى المصرى حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً عن دخول النادى البورسعيدى فى مفاوضات مع عبد الله السعيد صانع ألعاب نادى الزمالك، خاصة أن عقد اللاعب ينتهى مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، ولم يجدد تعاقده مع فريقه الحالى حتى الآن.

وأكد المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المصرى لم يدخل فى أى مفاوضات مع عبد الله السعيد خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن السعيد إضافة لأى فريق لكن المصرى لديه سقف فى تعاقدات الفريق لا يمكن تخطيه، ويرتبط أيضاً بعلاقة طيبة مع نادى الزمالك.

من جانبه، طلب مجلس إدارة النادي المصري من التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للفريق، تجهيز تقرير شامل عن أجانب الفريق ورفعه إلى الإدارة خلال الأيام المقبلة، لحسم مصيرهم مع الفريق قبل نهاية الموسم الجاري.

ويضم النادي المصري 7 لاعبين أجانب، من بينهم ثنائي تحت السن، وهم: البنيني سامادو أتدجيكو، النيجيري جون إيبوكا، الجزائري عبد الرحيم دغموم، التونسي فخر الدين بن يوسف، الغاني ليتسويل أمانونكا، السنغالي بابا بادجي، الغيني أمادو باه.