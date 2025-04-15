شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب النهائية لأمم أفريقيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب، غدا الأربعاء، قائمة منتخب مصر للشباب النهائية استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر وتنطلق يوم 27 أبريل الجارى.

تضم القائمة 21 لاعبا بجانب 5 لاعبين فى القائمة الاحتياطية، وأجريت الأحد الماضى قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التى تستضيفها مصر، وجاء صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى، التى ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائى متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.