دوري أبطال أوروبا: تحدٍ كبير لأرسنال في برنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : يملك أرسنال الإنكليزي فرصة كبيرة في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ريال مدريد الإسباني، لكنه يواجه تحديا كبيرا على ملعب سانتياغو برنابيو أمام بطل أوروبا الأربعاء ضمن إياب ربع النهائي، فيما يسعى إنتر الإيطالي للتفوق مجددا على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني ومواصلة سلسلة اللاهزيمة.

ويدخل أرسنال المباراة على وقع تقدمه بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الإمارات، من بينها ثنائية رائعة من لاعب وسطه ديكلان رايس، وهو يبحث عن بلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة فقط في تاريخه.

لكن الفريق وضع كل بيضه في سلة واحدة في سعيه لإنهاء فترة الجفاف على صعيد الألقاب، خاصة مع اقتراب ليفربول من حسم لقب الدوري المحلي.

وعلى الرغم من أن "المدفعجية" ينافسون على لقب الدوري الممتاز في كل موسم، لكنه لم يصعد إلى منصة التتويج في ظل سيطرة تامة لمانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية.

ولم تُسعف الظروف أرسنال هذا الموسم، إذ وجد نفسه في سباق ضد فريق ليفربول الذي انطلق بقوة تحت قيادة الهولندي أرنه سلوت في موسمه الأول في أنفيلد، على الرغم من التراجع الكبير في نتائج سيتي.

ويبدو أن تركيز أرسنال على مواجهة ريال المقبلة، أثّر على مباراته الأخيرة مع برنتفورد في الدوري حيث تعادلوا 1 1.

وعلى الرغم من نفي المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أن لاعبيه تشتت تركيزهم، فإن تشكيلته الأساسية أوضحت بجلاء أولوياته، حيث أجرى خمسة تغييرات على التشكيلة التي فازت على ريال، وترك النجم بوكايو ساكا والقائد النروجي مارتن أوديغارد على دكة البدلاء.

"كل تركيزنا منصب على مباراة الأربعاء"

صحيح أن أرسنال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، إلا أن ريال مدريد، حامل اللقب 15 مرة، اعتاد قلب المعطيات في هذه البطولة، ما يعني أن أرتيتا لن يشعر بالارتياح قبل صافرة النهاية.

وحتى إذا تأهل الـ"غانرز"، فإن عليهم على الأرجح مواجهة أحد القطبين: باريس سان جرمان الفرنسي أو برشلونة الإسباني اللذين يقدمان مستويات رائعة، في نصف النهائي.

قال أرتيتا "لا يزال لدينا ست مباريات في الدوري ستكون في غاية الأهمية، بلا شك. لكن الآن، كل تركيزنا منصب على مباراة الأربعاء".

في المقابل، فإن العودة من خسارة بثلاثة أهداف ستكون خطوة لم يحققها "لوس بلانكوس" حتى الآن في هذه النسخة، لكنه يأمل في ليلة سحرية جديدة وعودة دراماتيكية من النوع الذي يُعرف به.

وعلى الرغم من أن المهمة تبدو شبه مستحيلة، فإن العديد من لاعبي ريال أكدوا أنها "ممكنة"، كما فعل مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ونجمهم الأساسي الفرنسي كيليان مبابي.

قال قائد "الزرق" أثناء خروجه من ملعب الإمارات الثلاثاء الماضي "بالطبع يمكننا".

"90 دقيقة في البرنابيو وقت طويل"

لم يتمكن مبابي من رفع كأس دوري الأبطال مع باريس سان جرمان خلال سبعة مواسم، وفي 2022 كان ضحية واحدة من أعظم عودات ريال مدريد.

وقتها، تقدّم باريس 1 0 في الذهاب، وسجّل مبابي مجددا في الإياب ليعزز التقدّم، لكن ثلاثية خيالية من مواطنه كريم بنزيمة خلال 17 دقيقة قلبت الطاولة وأرسلت مدريد إلى ربع النهائي في طريقه نحو اللقب.

وفي عام 2022، قلب الفريق الملكي تأخره أمام مانشستر سيتي الإنكليزي (5 3 في مجموع المباراتين) خلال الدقائق الأخيرة من إياب نصف النهائي، ليفوز 6 5 ويتأهل إلى النهائي.

وربما كانت أهم عودة في تاريخه تلك التي حصلت في نهائي 2014 ضد جاره أتلتيكو مدريد، حين كان الفريق متأخرا 0 1 حتى سجل سيرخيو راموس هدف التعادل في الدقيقة 93، قبل أن تنتهي المباراة 4 1 ويتوج الفريق بـ"لا ديسيما" (اللقب العاشر).

كما قلب الفريق تأخره 0 2 أمام فولفسبورغ الألماني في ربع نهائي 2016، ليفوز إيابا بثلاثية نظيفة عبر هاتريك من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

قال رونالدو ذات مرة "في برنابيو، الحديث عن الريمونتادا (العودة) لا يتوقف".

وباتت عودة ريال مدريد مرادفا لتاريخه منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما شارك الجناح خوانيتو في "ريمونتادات" عدة، منها نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1985.

حينها قال لجماهير إنتر بعد الخسارة 0 2 ذهابا "90 دقيقة في برنابيو وقت طويل". وبالفعل فاز مدريد إيابا 3 0 وتوّج لاحقا باللقب.

وقال أنشيلوتي الأسبوع الماضي "علينا أن نؤمن. علينا أن نثق. لأن في برنابيو، كثيرا ما تحدث مثل هذه اللحظات".

قائمة إصابات طويلة في بايرن

على ملعب سان سيرو، يعلم بايرن أنه ليس هناك طريق إلى التأهل سوى الفوز بعد التأخر 1 2، لكنه يدخل اللقاء بغياب عدد كبير من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة.

وتضم قائمة إصابات بايرن كل من لاعب وسطه وصانع العابه الدولي جمال موسيالا، الظهير الأيسر الدولي الكندي ألفونسو ديفيس، والمدافعين الدوليين الفرنسي دايو أوباميكانو والياباني هيروكي، كما يغيب قائده وحارس مرماه العملاق مانويل نوير.

لكن الفريق البافاري يعتمد بشكل خاص على مهاجمه الإنكليزي هاري كاين. سجل قائد "الأسود الثلاثة" 10 أهداف في 12 مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم.

قال كاين للصحافيين السبت بعد التعادل مع الغريم بوروسيا دورتموند 2 2 في الدوري إن فريقه كان "مسيطرا"، لكنه "أهدر الفرص بعض الشيء"، كما حدث أمام إنتر في ميونيخ.

وأضاف "علينا فقط أن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى. في يوم آخر، كنا سنسجل ثلاثة أو أربعة أهداف ضدهم (إنتر)".

وتابع الهداف الإنكليزي "هذا يمنحنا الثقة، لأننا نعلم أننا قادرون على صناعة الفرص أمامهم، المسألة تتعلق بالتواجد في اللحظات المناسبة".

على الجانب الآخر، لم يفشل إنتر في التأهل ضمن الأدوار الإقصائية سوى مرتين في آخر 23 مباراة بعد التقدم في مواجهة الذهاب.

ولم يخسر الـ"نيراتسوري" أي مباراة في مختلف المسابقات منذ منتصف شباط/فبراير، لكنه يتعرض لخناق من نابولي (فارق ثلاث نقاط) في المنافسة لقب الدوري.