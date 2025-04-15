شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى ينعى نجمه الأسبق محسن عرجان والان مع تفاصيل الخبر

نعى الحساب الرسمى للنادى المصرى عبر فيس بوك، نجمه السابق خلال حقبة الستينيات محسن عرجان، مقدماً إلى أسرته خالص العزاء.

وجاء بيان المصرى كالتالى: بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، مجلس إدارة النادى المصرى، ينعى نجم النادى خلال حقبة الستينيات، محسن عرجان.. ومجلس إدارة النادى المصرى إذ ينعى الفقيد الغالي، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.



المصري

ويعود فريق المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، لاستئناف تدريباته عصر اليوم الثلاثاء، داخل معسكر الفريق المقام باستاد الكلية الحربية، وذلك عقب انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها بوجلبان للاعبين، عقب الفوز على بتروجت برباعية نظيفة، في مباراة الجولة الثانية من لقاءات حسم بطولة الدوري.

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة (عاصمة مصر) والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.