شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على الانسحاب من صفقة كوتيسا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الأهلى على الانسحاب من صفقة السويسرى ديريك كوتيسا لاعب نادى سيرفيت السويسرى رغم أن النادى كان قد دخل فى مفاوضات قوية مع اللاعب أكثر من مرة للتعاقد معه.

وقال مصدر فى الأهلى إن كوتيسا بات صفقة غير مُرحب بها بعد اتفاق غالبية الآراء فى لجنة التخطيط للكرة والجهاز الفنى لأن اللاعب لا يلعب سوى فى مركز الجناح فقط، وهذا المركز أصبح يعانى من "زحمة" واضحة.

وتابع المصدر: هناك لاعبين كثيرون يلعبون في مركز الجناح بالأهلي حالياً، وهم النجم المغربي أشرف بن شرقي وأحمد مصطفى زيزو الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر والسلوفيني جراديشار ومعهم إمام عاشور الذي يستطيع اللعب في هذا المركز، بخلاف الصاعد الواعد محمد عبد الله، فضلاً عن أحمد عبد القادر الذي تنتهي إعارته لنادي قطر القطري بنهاية الموسم الجاري.

وشدد المصدر على أن الأهلي تفاوض مع كوتيسا بالفعل الصيف الماضي لكن المفاوضات فشلت بسبب الخلاف المالى مع النادى السويسرى، كما أن اللاعب كان مطروح على النادي مؤخراً، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن المسئولين عن قطاع الكرة في الأهلي استقروا على عدم المُضي قُدماً في مفاوضات كوتيسا.

وواصل المصدر: كوتيسا لاعب جيد وسيكون لاعبا حُرا خلال أسابيع قليلة، كما أنه رحّب بالانتقال للقلعة الحمراء مؤخراً لكن النادى لم يعد مُهتماً به لأن هناك مراكز أخرى تحتاج تدعيم في الأهلي بشكل أسرع وأهم من مركز الجناح.

وأكد المصدر أن الأهلي يعلم جيداً اهتمام عدة أندية مصرية وتحديداً الزمالك وبيراميدز باللاعب السويسرى، وهذا أمر لا يشغل تفكير الإدارة الحمراء لأن اللاعب لم يعد ضمن اهتمامات مسئولى الأهلي.