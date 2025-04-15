شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: محمد شريف لم يوقع حتى الآن للزمالك وينتظر موقف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمد شريف مهاجم الخليج السعودى حالياً والأهلى سابقاً، لم يوقع حتى الآن لنادى الزمالك رغم وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة، مضيفاً أن اللاعب ينتظر موقف الأهلى ناديه السابق.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة أون سبورت: لماذا لا ينتقل محمد شريف إلى الزمالك، الزمالك نادٍ كبير وشريف عقده انتهى مع الخليج وغالباً لن يكمل معه، وبالتأكيد سيتألق مع الزمالك لو انضم إليه، والأهلى لم يتحدث معه.

وأضاف: محمد شريف لم يوقع حتى الآن للزمالك بشكل نهائى وينتظر، ولم يقصر مع الأهلى، لكن النادى لم يتحدث معه، تجربة محمد شريف كانت نصف موفقة لم يحقق كل ما يحلم به وتلقى عروضاً أخرى بخلاف الزمالك، ولكن ليس من حق الأهلاوية أن يغضبوا لأن محمد شريف من حقه أن يختار أى نادٍ.

واختتم: لماذا أيضاً تغضب جماهير الزمالك من انتقال زيزو إلى الأهلى، اللاعب خاض تجربة كبيرة وحقق نجاحاً ساحقاً ومن حقه أن يخوض تجربة جديدة، دون أن تغضب الجماهير من ذلك.