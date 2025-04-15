شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: بيسيرو لن يرحل عن الزمالك.. و3 صفقات جديدة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك أن النادى لن يستغنى عن البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق، الفترة الجارية، وكل ما يتردد الهدف منه هدم الزمالك فى الوقت الذى يعود فيه للمنافسة.

وأوضح ميدو خلال فيديو قام بنشره عبر موقع x تويتر سابقا أن الفريق لديه 6 مباريات متبقية فى الدورى، وحال الفوز فيها، سيتوج باللقب بنسبة كبيرة ونكون الأبطال، خاصة أن لدينا هدفين، لقب الدورى والتأهل لدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف ميدو أن الزمالك يؤمن بالاستقرار، ولا حديث عن رحيل بيسيرو لأننا لدينا ثقة كبيرة فى قدراته على تحقيق الأهداف التى يسعى إليها النادى، ومن بينها الفوز بالكأس.

وعن صفقات الزمالك فى الصيف قال عضو لجنة التخطيط إنه خلال الانتقالات الصيفية لن يتعاقد الزمالك إلا مع 3 أو 4 لاعبين على الأكثر وفقا للمستجدات.