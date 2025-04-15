شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواجه رع ودياً استعداداً لكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تحت القيادة الفنية لـ طارق مصطفى، اليوم الثلاثاء، فريق رع، أحد فرق الدرجة الثالثة، في مباراة ودية لتجهيز البنك الأهلي للقاء القادم بكأس عاصمة مصر.

وينتظر البنك الأهلي مواجهة ثاني المجموعة الأولى، والذي لم يتم تحديده بعد، في ربع نهائي كأس عاصمة مصر، في لقاء من المقرر إقامته أحد يومي 22 أو 23 أبريل الجاري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الأول في المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

ويقدم البنك الأهلي موسماً مميزاً تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، حيث نجح الفريق في الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، قبل أن يودع المسابقة على يد بيراميدز حامل اللقب، والذي فاز في نصف النهائي برباعية نظيفة.

وفي مسابقة الدوري، نجح طارق مصطفى في تصحيح مسار البنك الأهلي، بعد بداية متعثرة في النتائج بسبب مواجهة فرق المقدمة في الأسابيع الأولى، ويحتل البنك الأهلي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية.