شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يخوض تدريبات منفردة اليوم فى الزمالك بعد الاعتذار والان مع تفاصيل الخبر

يخوض ناصر ماهر لاعب فريق الزمالك تدريبات منفردة اليوم، وذلك بعد أن تقدم باعتذار عما بدر منه قبل مباراة الفريق أمام حرس الحدود، التى أقيمت الأحد ببطولة الدورى.

ويخوض ماهر التدريبات المنفردة بعيدا عن التدريبات الجماعية، خاصة أنه لن يشارك فى مباراة سموحة المقرر لها غدا الأربعاء بكأس عاصمة مصر، لأنه لم يشارك بتدريبات أمس الاثنين، بناء على قرار من بيسيرو المدير الفنى.

وكان ناصر ماهر قد رفض الجلوس بديلاً فى مباراة الحدود، واعترض على عدم مشاركته فى التشكيل الأساسى للفريق، وقام الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو باستبعاد اللاعب من القائمة التى خاضت المباراة، إلا أن اللاعب اعتذر عما بدر منه، وحضر إلى مقر النادى رفقة وكيله، لعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادى، وبحضور مدير الكرة بالزمالك، وأبدى اللاعب ندمه على ما بدر منه قبل المباراة، مقدما اعتذارا عن ذلك.

وتحدث اللاعب عن أسباب الخلاف بينه وبين بيسيرو المدير الفنى للفريق، مؤكدا أنه يريد اللعب أساسيا، فى ظل غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة، بالإضافة إلى قيام المدير الفنى بتغيير مركزه.

وأبدى اللاعب احترامه لكل القرارات، سواء من جانب المدير الفنى أو مدير الكرة أو مجلس الإدارة.