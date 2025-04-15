شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يعقد اجتماعاً اليوم لحسم عدة ملفات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء؛ لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بالنادي على صعيد الإداري والإنشائي والرياضي.

ويستعرض المجلس، فى الاجتماع الذي سيُعقد بمقر الجزيرة، استعدادات الفريق لرحلة جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز في دوري الأبطال.

على صعيد آخر، نجح مسئولو الأهلي في إنهاء أزمة التأشيرة لرباعي الفريق "أشرف بن شرقي ويحيى عطية الله وأشرف داري والسلوفيني جراديشار"، وهي الأزمة التي استحوذت على اهتمام ومجهود مسئولى القلعة الحمراء على مدار اليومين الماضيين.

وكادت هذه الأزمة تتسبب في إبعاد الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري وأشرف بن شرقي ومعم جراديشار عن رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال، قبل أن تنجح الجهود الأهلاوية في إنهاء الأزمة، وتسلّم رباعي الفريق تأشيرات دخول جنوب أفريقيا.

ويسافر الأهلي اليوم، الثلاثاء، إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز يوم 19 أبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسيُعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اليوم قائمة الفريق التي ستسافر إلى جنوب أفريقيا، وستشهد بنسبة كبيرة للغاية غياب المغربي يحيى عطية الله بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز في الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء الخميس المقبل فى مباراة لا تؤثر على موقفه في المجموعة.

وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.

يلتقي الأهلي مع صن داونز، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.