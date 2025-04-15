شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز بديلين حال فشل التعاقد مع بولبينة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الزمالك على وضع سيناريو موازٍ للصفقات المقرر التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، حال تعثر انضمام أي من اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفى، وعلى رأسهم الجزائرى عادل بولبينة لاعب فريق بارادو، الذى يلعب في مركز الجناح الأيسر والمهاجم.

ودخل الزمالك فى مفاوضات لضم بولبينة، خاصة أنه الخيار الأول لتدعيم مركز الجناح، كما أكد حسان زاتشي، رئيس نادي بارادو، اهتمام فريق الزمالك بضم اللاعب، من ضمن العروض التي استقبلها النادى الجزائرى خلال الفترة الماضية للتعاقد مع بولبينة، إلا أنه يفضل أخذ الوقت الكافي والتريث فى اختيار الأفضل من بينها بعيدًا عن الجانب المادي.

وجهز الزمالك بديلين أجانب للتعاقد معهما حال فشل انضمام بولبينة للفريق في الانتقالات الصيفية، خاصة أن دخول اللاعب ضمن اهتمامات الزمالك للتعاقد معه لم يصل إلى الشكل الرسمي حتى الآن.

وأشارت الإذاعة الجزائرية إلى أن نادي بارادو طلب 2 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب، وكان الزمالك قد حاول ضم بولبينة في يناير الماضي، لكن الصفقة تعثرت بسبب تمسك النادي الجزائري بالحصول على 3 ملايين دولار. وذكر رئيس بارادو أن الزمالك عاد مجددًا للتفاوض مع الفريق الجزائري.