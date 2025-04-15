شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول تخفيض المطالب المالية لـ ماركو روزة لخلافة كولر.. وشميدت فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني أجنبي يمتلك سيرة ذاتية قوية لخلافة السويسري مارسيل كولر فى الفريق الأحمر، خلال الفترة القادمة، بعدما باتت أيام المدرب السويسري معدودة فى القلعة الحمراء، بعدما استقر الرأي داخل النادي على توجيه الشكر إلى كولر بسبب تراجع النتائج وتعقيد موقف الأهلي في المنافسة على الاحتفاظ بدرع الدوري للمرة الثالثة على التوالي ورقم 45 فى تاريخه.

ودخل أكثر من مدرب دائرة المرشحين لتدريب الأهلي، مثل الثنائي الألماني ماركو روزة وروجر شميدت، ومعهما البرتغالي كارلوس كيروش ورينيه فايلر، ويتوقف الاتفاق مع روزة على المطالب المالية، حيث يطلب الحصول على راتب شهري يتخطى إمكانيات القلعة الحمراء، ويجري مسئولو النادي مفاوضات مع المدرب الألماني لتخفيض مطالبه من أجل الموافقة على تدريب الأهلي، وفى حال عدم التوصل لاتفاق معه سيتم الاتجاه للاتفاق مع مواطنه روجر شميدت ليخلف كولر في تدريب الفريق الأحمر.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك انقساما داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي بين اختيار مدرب لم يسبق له العمل فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مثل الثنائي روزة وشميدت، أو الاتجاه إلى مدرب يكون له خلفية عن الكرة الأفريقية والعربية وسبق له التدريب في تلك المنطقة، وهو ما يدعم مدربين مثل رينيه فايلر وكارلوس كيروش وغيرهما من المدربين الذين سبق لهم تدريب فرق عربية وأفريقية.

وأجل مسئولو النادي الأهلي حسم مصير السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق حتى الانتهاء من مباراتي صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتحديد موقفه من الاستمرار في قيادة الفريق الأحمر أو فسخ العقد بين الطرفين والبحث عن مدير فني جديد.