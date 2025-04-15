الامارات | اتحاد الكرة يحتفي بمنتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت إلى البلاد بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين قادمة من مدينة الطائف السعودية بعد ختام مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً.

وكان أبيض الناشئين قد حصل على المركز الثاني في مجموعته بعد أن جمع أربع نقاط، وتأهل إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال نوفمبر المقبل.

بدأ أبيض الناشئين مشواره بالخسارة أمام منتخب اليابان ثم الفوز على منتخب أستراليا والتعادل مع فيتنام، وفي ربع النهائي خسر من نظيره الأوزبكي.

واحتفى اتحاد الإمارات لكرة القدم ببعثة المنتخب لحظة وصولها إلى مطار زايد الدولي بالعاصمة أبوظبي من خلال استقبال رسمي حضره عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية ، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد ، وإبراهيم حسن النمر ، وفهد إسماعيل الحوسني ، ويحيى خلف المطروشي وعمر الحاج المهيري وحمد أحمد المزروعي أعضاء مجلس الإدارة ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وعدد من الجماهير وأهالي اللاعبين وسط أجواء مليئة بالفرح والسعاة بمناسبة التأهل إلى المونديال.

ويُعد هذا التأهل الرابع لمنتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً بعد المشاركة في مونديال إيطاليا 1991 ونيجيريا 2009 والإمارات 2013 حين استضافت الدولة البطولة، كما يُعد التأهل إلى دور الستة عشر في نسخة 2009 هو أفضل انجاز لمنتخبنا في تاريخ مشاركاته الماضية.

عمل دؤوب

وتشهد بطولة كأس العالم للناشئين في قطر 2025 والتي ستقام سنوياً مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة بنظامها الجديد والمعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

من جانب آخر, عبّر أعضاء منتخبنا الوطني للناشئين عن فرحهم بهذا الاستقبال الذي أقامه اتحاد الكرة، حيث أشاد المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي بالاهتمام الكبير الذي حظي به المنتخب من قبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد, وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة منذ بداية التصفيات, حيث تم توفير كل الاحتياجات وتسخير كافة الإمكانيات التي مكنّت المنتخب من بلوغ الهدف المنشود, وهو التأهل إلى المونديال على الرغم من صعوبة المهمة بوجود منتخبات قوية مثل اليابان وأستراليا.

بدوره أكد عصام ضاحي مدير المنتخب أن تأهل المنتخب إلى المونديال جاء نتيجة عمل دؤوب من أعضاء الجهاز الفني والطبي واللاعبين الذين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم من أجل الوصول إلى كاس العالم على الرغم من الظروف التي أحاطت بالمنتخب قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة والخسارة أمام اليابان في الجولة الأولى.

وأضاف عصام ضاحي إلى أن المتابعة الحثيثة للمنتخب من قبل معالي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة لعبت دوراً رئيساً في تهيئة اللاعبين من الناحية النفسية والمعنوية للبطولة وهو الأمر الذي كان يحتاجه اللاعبون قبل بداية كل مباراة.