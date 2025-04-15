شكرا لقرائتكم خبر عن العش أساسياً ومعلول بديلاً لحل أزمة الجبهة اليسرى فى الأهلي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مارسيل كولر ، المدير الفنى للنادى الاهلى ، للاستعانة بالثنائي مصطفى العش وعلي معلول لحل أزمة الجبهة اليسرى، بعدما تأكد غياب الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس عن رحلة السفر إلى جنوب أفريقيا غداً، الأربعاء، استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي عصر السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة بشد فى العضلة الخلفية والتواء في الكاحل على الترتيب خلال مشاركتهما في مباراة بيراميدز الماضية، ليغيبا عن رحلة جنوب إفريقيا، ويبتعد الثنائي عن حسابات الجهاز الفني للأهلي في مباراة الذهاب أمام صن داونز، ومن المتوقع أن يستمر غياب عطية الله في مباراة الإياب، بينما لم يتحدد موقف الدبيس من موقعة العودة يوم 25 أبريل الجاري بالقاهرة.

ويعد مصطفى العش الأقرب من أجل قيادة الجبهة اليسرى للأهلي في مباراة صن داونز، وقد يتم اصطحاب علي معلول في رحلة جنوب إفريقيا على أن يتم الاحتفاظ به على دكة البدلاء ويتم الدفع به حال الحاجة إلى جهوده، رغم أنه كان خارج حسابات كولر في المباريات الماضية بسبب عدم الجاهزية البدنية.