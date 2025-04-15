شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة سموحة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة سموحة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر لها غدا الأربعاء، حيث رفض المدير الفني منح اللاعبين أي راحة بعد مباراة الحرس.

وشهدت مباراة الحرس حصول الثنائي محمود حمدى الونش، ومحمود بنتايج، على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة حرس الحدود، وهو ما يعنى غيابهما عن مواجهة المصرى المقرر لها في الأول من مايو المقبل ضمن الجولة الثالثة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وكان الزمالك فاز على حرس الحدود بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما، الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

سجل هدفى الزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 89 سجل ناصر منسى الهدف الثانى، ليرفع الفارس الأبيض رصيده لـ 38 نقطة، فى المركز الثالث، ويقلص الفارق مع الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة.