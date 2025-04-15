شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم جراديشار لقيادة هجوم الأهلي أمام صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلى فى العودة لقيادة هجوم المارد الأحمر خلال مباراة فريقه القادمة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري بطال أفريقيا، والتي تجمعهما فى الثالثة عصر السبت باستاد لوفتس فيرسفيلد، بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في مباراة بيراميدز الماضية، لصالح وسام أبو علي الذي قاد هجوم الفريق الأحمر.

وظهر نيتس جراديشار بمستوى طيب للغاية بعد مشاركته بديلا بالشوط الثاني لمباراة بيراميدز، وساهم فى تنشيط الشق الهجومي للفريق الأحمر، وصنع هدف التعادل في الوقت القاتل، والذي أبقى على حظوظ الأهلي فى استمرار المنافسة على حصد درع الدوري، بعد استمرار فارق الصدارة مع بيراميدز إلى 4 نقاط.