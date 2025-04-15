شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم جراديشار لقيادة هجوم الأهلي أمام صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد اللهالثلاثاء، 15 أبريل 2025 06:30 ص
ارتفعت أسهم السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلى فى العودة لقيادة هجوم المارد الأحمر خلال مباراة فريقه القادمة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري بطال أفريقيا، والتي تجمعهما فى الثالثة عصر السبت باستاد لوفتس فيرسفيلد، بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في مباراة بيراميدز الماضية، لصالح وسام أبو علي الذي قاد هجوم الفريق الأحمر.
وظهر نيتس جراديشار بمستوى طيب للغاية بعد مشاركته بديلا بالشوط الثاني لمباراة بيراميدز، وساهم فى تنشيط الشق الهجومي للفريق الأحمر، وصنع هدف التعادل في الوقت القاتل، والذي أبقى على حظوظ الأهلي فى استمرار المنافسة على حصد درع الدوري، بعد استمرار فارق الصدارة مع بيراميدز إلى 4 نقاط.
ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء الخميس المقبل فى مباراة لا تؤثر على موقفه في المجموعة.
وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.
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