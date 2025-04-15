الامارات | عتيق: الدفاع سلاح «سلة شباب الأهلي» أمام اتحاد جدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المدرب المساعد لفريق السلة في نادي شباب الأهلي، سعيد عتيق، أن التدريبات الأخيرة لـ«فرسان السلة» ركّزت على الجانب الدفاعي، استعداداً للقاء مضيفهم اتحاد جدة السعودي، في الثامنة والنصف مساء اليوم، في مواجهة الإياب التي يسعى من خلالها شباب الأهلي إلى تكرار فوزه ذهاباً في دبي الثلاثاء الماضي (90-88)، والتتويج بطلاً لـ«المنطقة الخليجية» في النسخة الثالثة من دوري «سوبر غرب - آسيا».

وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم»: إن «الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الصربي، ميودراغ بيريسيتش، ركّز خلال الأيام الماضية، على الجانب الدفاعي، وتصحيح الثغرات التي وقع فيها الفريق أمام اتحاد جدة السعودي في لقاء الذهاب، في تدريبات شهدت أجواء إيجابية مشجعة من قبل جميع اللاعبين، قبل التوجه إلى مدينة جدة، بطموح تكرار الفوز، وحسم لقب المنطقة الخليجية دون اللجوء إلى حسابات المباراة الثالثة الفاصلة».

وأوضح: «استند الجهاز الفني إلى تحليل فني معمق لمباراة الذهاب، التي عانينا في العديد من مراحلها في العودة بالنتيجة من خلال استثمار الكرات المرتدة عن سلتنا، والعمل على وضع الخطط التي تسهم في إغلاق المساحات الدفاعية، بجانب الخطط الأخرى التي تتيح لنا التعامل مع سرعة نقل الكرة للاعبي اتحاد جدة، والخطورة التي فرضوها خصوصاً في الشوط الأول على صعيد الرميات الثلاثية».

وأضاف: «تم التأكيد خلال التدريبات الأخيرة على أهمية الضغط على مفاتيح اللعب للفريق السعودي، والقدرة على تبادل الأدوار بين اللاعبين، بما يسهم في خفض معدلات التسجيل لديهم، وذلك جنباً إلى جنب مع عدم وقوع لاعبينا في الأخطاء الشخصية التي كان لها أثرها السلبي في أوقات حساسة من لقاء الذهاب، ومنحت المنافسين فرصاً إضافية لتسجيل نقاط سهلة عن الرميات الحرة، خصوصاً أن لاعبي اتحاد جدة يملكون معدلات نجاح مرتفعة عن هذه الرميات».