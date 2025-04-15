الامارات | 17 ميدالية لأبطال منتخب الكيك بوكسينغ في تايلاند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ 17 ميدالية ملونة في ختام بطولة تايلاند العالمية، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بالمركز الرياضي التايلاندي في بانكوك، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، إذ تزيّنت البعثة الإماراتية بثماني ميداليات ذهبية وست فضيات وثلاث برونزيات.

وكان المنتخب قد شارك بثلاث فئات (ناشئين وشباب ورجال)، ونجح في تقديم مستويات لافتة في مسابقتي (لو كيك) و(البوينت فايت) في ظل التحضيرات المهمة التي تواصلها منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات العالمية القادمة.

من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، علي خوري، في تصريحات صحافية: «إن اتحاد اللعبة فخور بالمشاركة الإيجابية والأداء المثالي الذي حققه أبطال المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية»، موضحاً أن «الاتحاد ملتزم تطوير اللاعبين وتأهيلهم بصورة تتناسب مع الاستحقاقات العالمية المعتمدة في أجندة المشاركات الخارجية».

وأضاف: «نولي أهمية كبيرة لترجمة توجيهات رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عبدالله النيادي، واهتمامه الكبير لتطوير منظومة الكيك بوكسينغ والارتقاء بطموحات الرياضيين لأعلى المراتب العالمية»، مشيراً إلى أن «اتحاد اللعبة وضع برنامجاً تحضيرياً لكل المنتخبات الوطنية، وبجميع المراحل العمرية، لمواصلة خطط إعدادهم ورفع مستوى الأداء الفني، من خلال المشاركة في بطولات تسهم في تعزيز تجارب التنافس، ورفع مستوى الخبرات لقادم البطولات الدولية».