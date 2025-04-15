الامارات | الجولة الـ 23 تفرض واقعاً جديداً في دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرضت نتائج الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي أقيمت يومَي الجمعة والسبت الماضيين، واقعاً جديداً في المنافسة على بطاقتَي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد خسارة المتصدر الظفرة أمام «غلف يونايتد» بهدف نظيف، وفوز دبا على مصفوت بهدفين دون ردّ، وفوز العربي على الذيد (2-1)، وفوز يونايتد على الحمرية بهدفين نظيفين.

وقادت هذه النتائج إلى تقليص فارق النقاط إلى أربع نقاط بين المتصدر الظفرة 44 نقطة ووصيفه دبا 40 نقطة، ويأتي في المركز الثالث العربي 39، يليه بالرصيد نفسه يونايتد.

واستناداً إلى عدد المباريات التي خاضتها فرق الصدارة توجد أفضلية لفريقي دبا والعربي بخوضهما 20 مباراة، بينما خاض الظفرة ويونايتد 21 مباراة.

وفي بقية النتائج فاز الجزيرة الحمراء على الإمارات (2-1)، وفاز حتا على «غلف إف سي» (3-1). وفي ما يلي خمسة مشاهد فنية من الجولة الـ23:

عودة برونو

استعاد المدرب البرتغالي، برونو بيريرا، الانتصارات كمدرب لفريق دبا، بعد إقالته من تدريب فريق العروبة الذي تلقى تحت قيادته 12 خسارة من أصل 13 مباراة، ونجح برونو في تعويض ذلك مع النواخذة وساعده في ذلك تسلمه فريقاً جيداً فنياً.

صدارة قلقة

فرّط فريق الظفرة في خمس نقاط في آخر مباراتين بسبب تعادله مع الحمرية، وخسارته من «غلف يونايتد»، ما أضعف من حظوظه بالفوز بدرع الدوري، ومهد لأن تصبح الصدارة قلقة خصوصاً أنه سيخوض مباريات قوية خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع تفوق الفرق التي تنافسه على الصدارة في عدد المباريات.

صعود دبا

نجح فريق دبا في إحراز انتصارين متتاليين عوض بهما فقدانه للنقاط خلال مباراتيه في شهر رمضان المبارك، ليعود ويصعد من المركز الرابع إلى الثاني، ويجدد حظوظه في التأهل، وأيضاً بات منافساً على الفوز بدرع البطولة، خصوصاً أن الفرق التي سيواجهها في ما تبقى له من مباريات أسهل كثيراً من منافسيه.

نجاحات مسفر

نجح المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر في إعادة فريق العربي للواجهة التنافسية بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على كل من حتا (3-2) والذيد (2-1)، ليحصد ست نقاط ثمينة عززت من حظوظ الفريق في المنافسة التي كانت معدومة، بعدما تلقّى العربي ثلاث خسارات في أربع مباريات سبقت التعاقد مع المدرب مسفر.

صعود يونايتد

أصبح فريق يونايتد أول فريق من فرق الشركات والمؤسسات يصل إلى النقطة الـ39، ويشغل المركز الرابع في ترتيب فرق الدرجة الأولى منذ السماح للشركات بالمشاركة في المنافسات، ما يعكس القيمة الفنية للفريق، وكذلك أصبح مرشحاً للمشاركة في دوري المحترفين للموسم المقبل إذا استثمر الفرصة جيداً.