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الامارات | «ياس الكبرى» لصيد الكنعد 25 الجاري

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «ياس الكبرى» لصيد الكنعد 25 الجاري 1/2
  • الامارات | «ياس الكبرى» لصيد الكنعد 25 الجاري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق منافسات بطولة «ياس الكبرى» لصيد الكنعد، من 25 إلى 27 أبريل الجاري، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتنطلق منافساتها من ثلاثة مواقع رئيسة، هي: أبوظبي، والمرفأ، وجزيرة دلما.

ويشارك في البطولة نخبة من الصيادين المحترفين والهواة، يتنافسون للفوز بجوائز إجمالية تبلغ 1.168 مليون درهم، لأول 60 مركزاً، إلى جانب جوائز يومية لأكبر الأسماك وزناً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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