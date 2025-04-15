الامارات | «تنظيمية القفال 34» تناقش التحضيرات مع الشركاء الاستراتيجيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت اللجنة المنظمة لسباق القفال للمسافات الطويلة، من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التحضيرات لإنجاح النسخة الـ34 من الحدث المرتقب الذي سيتحدد موعده حسب معطيات حالة البحر وسرعات الرياح في الأيام المقبلة، ليقام نهاية الشهر الجاري أو في النصف الأول من مايو المقبل.

وعقدت اللجنة المنظمة الاجتماع العام لبحث المتطلبات والتجهيزات الخاصة بالسباق مع الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لإنجاح الحدث، بحضور عضوَي اللجنة العليا المنظمة، خالد بن دسمال ومحمد الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إلى جانب ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية.

ونقل الفلاحي في بداية الاجتماع تحيات رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للسباق إلى الشركاء المساهمين في تنظيم الحدث المرتقب، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة حريصة على إنجاح السباق الذي يعد كرنفالاً تراثياً يجمع مختلف شرائح المجتمع، يستعيدون فيه عطاء الآباء والأجداد، بحيث يكون الحدث نسخة مختلفة ومميزة عن السابق.

وقال الفلاحي خلال الاجتماع إن «اللجنة المنظمة تسعى دائماً لإبراز الحدث وتقديم فعاليات مميزة»، موضحاً أن «العمل لا ينحصر في العمليات البحرية وتأمين خط سير السباق على امتداد 50 ميلاً بحرياً من خط البداية في جزيرة صير بونعير وحتى خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، بل إن اللجنة تسعى لإبراز مكانة السباق من خلال الفعاليات المصاحبة التي تقرر أن تتزامن مع السباق في قرية القفال بشاطئ أم سقيم».

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن «اللجنة المنظمة تدرس أفضل الظروف لإقامة السباق، من خلال تأمين سلامة المشاركين في الانتقال إلى جزيرة صير بونعير بسلاسة قبل السباق، والعودة من هنالك بسهولة إلى خط النهاية وقت السباق بالتنسيق مع الشركاء والمساهمين».

وشارك في الاجتماع ممثلون عن القيادة العامة لشرطة دبي من مركز شرطة الموانئ والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ وإدارة الفعاليات والجناح الجوي ومجلس الرياضيين، والقيادة العامة لشرطة الشارقة وقيادة الحرس الوطني (السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبي آند أو ماريناز.

كما ناقش الاجتماع نقاط التحضيرات المشتركة مع هيئة الثّقافة والفُنون في دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية) ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسُلطة دبي البحريّة ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (جدول فعاليات دبي) وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة ومؤسسة الإمارات وفي آي بي للخدمات الطبية وبي إتش آي للإعلانات ومجموعة ليدز للاستشارات والبداد وبلاتينيوم لخدمات اليخوت ومتحف السنيار.

محمد الفلاحي:

. اللجنة المنظمة تدرس أفضل الظروف لتأمين سلامة المشاركين في الانتقال إلى جزيرة صير بونعير بسلاسة قبل السباق.