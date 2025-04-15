الامارات | المنتخب يحلّ وصيفاً في بطولة أبوظبي للمصارعة الشاطئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّ المنتخب الوطني ثانياً في الترتيب العام للمنتخبات المشاركة في منافسات بطولة أبوظبي للمصارعة الشاطئية، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وحضور جماهيري لافت تابع النزالات من المدرجات المطلة على كورنيش أبوظبي، فيما احتل منتخب روسيا الصدارة، وحلّ المنتخب السوري ثالثاً.

وعلى صعيد الأكاديميات، جاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول، تلاه نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً، ثم أكاديمية كوما تياما ثالثاً.

وأكد مدير إدارة التطوير الرياضي في اتحاد الإمارات للمصارعة، ياسر القبيسي، أن البطولة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير رياضة المصارعة ونشرها في مختلف إمارات الدولة، وقال: «نحن فخورون بما حققته البطولة من مشاركة نوعية وتفاعل كبير من الجمهور واللاعبين، وإن إدراج فئة الرجال هذا العام يمثل نقلة نوعية في مسيرة البطولات الشاطئية».