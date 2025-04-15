الامارات | بيدرو: هدف الوصل «ثالث الدوري» للموسم الحالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مهاجم فريق الوصل، البرازيلي جواو بيدرو، أن «الإمبراطور» يبحث عن الفوز في كل مباراة خلال الجولات المتبقية من دوري أدنوك للمحترفين، أملاً في الحصول على المركز الثالث وحجز مقعد في المشاركات الخارجية، وذلك على الرغم من التعادل الأخير مع الوحدة (2-2) في الجولة الـ21 من البطولة.

وكان الوصل على بُعد دقائق من احتلال المركز الثالث في الدوري، بعدما تقدم بهدفين على الوحدة، إلا أن الأخير أدرك التعادل وحافظ على المركز الثالث برصيد 36 نقطة، فيما يحتل الوصل المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وقال بيدرو، الذي سجل هدفي الوصل في مرمى الوحدة، لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا الفوز في كل مباراة، بعدما خضنا مباراة صعبة أمام الوحدة، واستقبلنا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة على الرغم من أننا كنا نستحق الفوز، ولكن في كرة القدم يجب أن تتوقع كل شيء، وتركز حتى الدقائق الأخيرة، مباراة وانتهت يجب أن نركز جيداً في المباريات المقبلة حتى نعود إلى الانتصارات ومحاولة إنهاء الدوري في المركز الثالث».

وانضم المهاجم البرازيلي إلى فريق الوصل خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وخاض مع الفريق سبع مباريات أحرز خلالها ستة أهداف، منها خمسة أهداف في آخر مباراتين (ثلاثية بمرمى الجزيرة، وثنائية بشباك الوحدة).

وعرف الجمهور الإماراتي بيدرو في موسم 2019-2020 عندما تعاقد معه نادي الظفرة حين كان في دوري المحترفين، وبعدها بعام انتقل بنظام الإعارة إلى فريق بني ياس، ثم قرر الوحدة التعاقد مع اللاعب في 2021، إذ استمر مع الفريق موسمين قبل أن ينتقل إلى التعاون السعودي في سبتمبر 2023، ثم فاجأ الوصل الجمهور باستقطاب اللاعب من التعاون في صفقة انتقال حر خلال يناير الماضي.

وخلال مشواره في الملاعب الإماراتية خاض بيدرو 101 مباراة، أحرز خلالها 66 هدفاً، وكان أبرز مواسمه في 2020-2021 عندما كان يلعب لفريق بني ياس، إذ أحرز 18 هدفاً.

جواو بيدرو:

. في كرة القدم يجب أن تتوقع كل شيء، وتركز حتى الدقائق الأخيرة.