الامارات | حارس العين يُلبي نداء الخدمة الوطنية مع الأحبابي وبرمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» عن السبب وراء الغياب المفاجئ للحارس الاحتياطي الأول لفريق العين، محمد بوسندة، عن قائمة الفريق التي أعلنها المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، لمواجهة العروبة، ضمن الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم والتي فاز فيها العين (3-صفر).

وأوضح المصدر أن بوسندة لبّى نداء الخدمة الوطنية، إلى جانب الثنائي بندر الأحبابي وأحمد برمان، مشيراً إلى أن الثلاثي سيغيب عن صفوف «الزعيم» حتى نهاية الموسم، في ما تبقى مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية، منتصف شهر يونيو المقبل، محل شك كبير.

ومع غياب بوسندة تحوّلت الأنظار إلى الحارس الشاب حسن ساني، الذي حصل على الجنسية الإماراتية، في فبراير الماضي، ليصبح مستوفياً شروط المشاركة الرسمية في دوري أدنوك للمحترفين، وظهر للمرة الأولى على دكة البدلاء في مباراة العروبة.

ويخوض حسن ساني (18 عاماً) موسمه الثاني مع نادي العين بصفة محترف، بعد أن وقّع عقداً رسمياً مع النادي في أغسطس 2024، وتم قيده ضمن فريق تحت 21 عاماً، غير أن تألقه اللافت دفع الجهاز الفني للاعتماد عليه حارساً أساسياً في دوري المحترفين تحت 23 عاماً.

وبحسب الإحصاءات الرسمية لرابطة المحترفين، خاض ساني 39 مباراة رسمية مع الفريق الرديف، وتمكّن من الحفاظ على نظافة شباكه في سبع مواجهات، كما أسهم في تصدّر فريقه جدول دوري تحت 23 عاماً برصيد 39 نقطة، واستقبل مرماه 18 هدفاً فقط، كأقل حارس اهتزت شباكه في البطولة، ومن اللافت، أنه سجّل هدفاً في موسمه الأول مع «الزعيم».

ويُعدّ ساني أصغر بنصف عُمر الحارس الأساسي الدولي خالد عيسى (35 عاماً)، وفي حال نجاحه في مهمته، فإن مرمى العين قد يكون مؤمّناً لفترة طويلة قادمة، خصوصاً أن مركز الحراسة يضم أسماء أخرى واعدة، مثل سيف المازمي، عامر الفارسي، والبوسني فيداد الباسيك.

يُذكر أن غياب خالد عيسى المتكرر خلال المواسم الماضية بداعي الإصابة أو الإيقاف، تسبّب في فراغ ملحوظ بمركز الحراسة، وأدى إلى خسارة الفريق في بطولات مهمة، أبرزها نهائي كأس رئيس الدولة 2023 أمام الشارقة.

. ثلاثي «الزعيم» سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم.