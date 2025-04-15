شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية فى ختام الجولة الثلاثين لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة الثلاثين من مباريات دورى المحترفين بخمس مواجهات، حيث يستضيف كهرباء الإسماعيلية نظيره الترسانة في لقاء قوى للطرفين، يسعى فيه أصحاب الأرض للفوز من أجل الوصول للنقطة 52 لمواصلة مشواره نحو المنافسة على الصعود للممتاز، بينما يدخل الضيوف اللقاء بعد تغيير الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد المقصود والتعاقد مع عطيه السيد ويحاولون تحسين الصورة بعد تلاشى آمالهم في المنافسة على الصعود.

وفى إطار مواجهات نفس الجولة يلتقى أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة مع الداخلية صاحب المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة في لقاء صعب لأصحاب الأرض الساعين نحو تحقيق الثلاث نقاط لاستكمال مشوارهم نحو الصعود للممتاز، كما يلتقى المنصورة مع المقاولون العرب، زعيم الدقهلية تحسنت نتائجه وأصبح في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، بينما يحاول المقاولون خطف الثلاث نقاط لتأمين وصافة الدورى.

كما يلتقى كل من طنطا مع وى، ووادى دجلة المتصدر يلتقى مع بترول أسيوط في لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض.