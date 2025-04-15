شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لحراس المرمى.. "ابن الوحش أخطبوط" فى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تاريخ الاهلى والزمالك ملىء بالعديد من المواهب المتميزة فى مركز حراسة المرمى، وصنع هؤلاء العمالقة الفارق وكتبوا أسماءهم بحروف من نور فى سجلات القطبين، خصوصاً هؤلاء الذين نالوا شرف اللعب فى مباريات الأهلى والزمالك، وفى اليوم العالمى لحراس المرمى نسلط الضوء على أبرز الآباء والأبناء الذين تألقوا فى حماية عرين قطبى الكرة المصرية..

الأهلى



شارك إكرامي الشحات فى حراسة مرمى النادي الأهلي أكثر من مرة أمام الزمالك، قبل أن يشارك نجله شريف فى العديد من مباريات القمة قبل رحيله لبيراميدز، كما شارك أحمد عادل عبد المنعم فى حماية عرين الأهلي فى مباريات القمة مثلما فعل والده الراحل عادل عبد المنعم حارس الأهلي الأسبق.

وحالياً يشارك مصطفى شوبير فى حماية عرين الأهلي، وسبقه والده أحمد شوبير الذي تألق فى حماية عرين الأهلي فى مباريات القمة.

مع الزمالك:



في الزمالك كان الوضع مختلفاً فى مباريات ديربي القاهرة، حيث كانت البداية مع عائلة إمام، حيث شارك الجد – يحيى الحرية إمام – حارس مرمى الزمالك فى مباريات القمة، قبل أن يشارك نجله حمادة إمام وكان أحد أبرز لاعبى جيله بعيدًا عن حراسة المرمى أمام الغريم التقليدي الأهلي، قبل أن يأتي اللاعب الثالث فى العائلة المميزة وهو حازم إمام الذي كان قائد الزمالك فى أكثر من مباراة ضد الأهلي ونجح فى تسجيل أهداف في مرمى الأهلي.

ونجح أحمد نادر السيد الحارس الشاب فى حماية عرين الزمالك أمام الأهلي في دوري الشباب قبل خروجه للاحتراف، ليسير على درب والده نادر السيد الذي حمي عرين الزمالك والأهلي وتألق بشدة.